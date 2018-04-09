İskele yolsuzluk olayı ile çalkalanıyor!..

Taner ULUTAŞ

Suistimal ve yolsuzluk iddiası sonrasında Kaymakamlık olaya el koyarken, Genel Kurulun 14 Nisan tarihinde yapılmasına karar verildiği öne sürülüyor.

İskele Bölgesinde ismi bizde saklı güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "İskele Gençler Birliğinde ortalık karıştı. Suiistimal ve yolsuzluk iddiaları sonrasına İskele İnsiyatifi olayı yazılı İçişleri Bakanlığına şikayet etti. Ayni zamanda Mali Polis de şikayet üzerine devreye girdi. Kaymakamlık olaya el atarak noktayı koydu. 14 Nisan tarihinde Genel Kurul ya yapılacak yada Kaymakamlık söylendiği gibi genel kurulu yapacak. İnisiyatifin, devreye girmesi sonrasında kulübe kayyım da atanabilir" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına göre, "Kulübün hesapları darmadağın. Futbolcuları satılmaya çalışılıyor. Satışın durması için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna müracaat edildiğini duyduk. Başkanın el altından futbolcuları satmaya çalıştığı söylentileri İskele’de kol geziyor. Kaymakamlıkta bugüne kadar hiçbir bilgi verilmediği için genel kurul mali tablo yok" ifadesinde bulundu.

Bu arada İskele İnsiyatifinin İçişlerine şikayet etmesi ve Mali Polisin devreye girmesi sonrasında Gençler Birliği başkanının, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Göksel Saydam’ı "Ben yanarsam hepinizi yakacağım" şeklinde tehdit ettiği söylentileri yaygın diyen ayni kaynak, "Aslında buralar tam bir bataklığa dönüştü. Tehditler havada uçuşuyor. İskele’de Millet herşeyi bıraktı gündemine Gençler Birliğini taşıdı" dedi.