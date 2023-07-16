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İskele yolunda trafik kazası, 2 çocuk yaralandı

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İskele yolunda trafik kazası, 2 çocuk yaralandı
İskele yolunda trafik kazası, 2 çocuk yaralandı

Saat 17:15 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde, Songül Seçkin CHRISTENSEN (K-53), yönetimindeki ZSB 785 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı civarında gidişine göre yolun sağında bulunan Ejder Petrole dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olup düz İskele istikametine doğru seyreden Yılmaz Taşkın (E-49) yönetimindeki SN 445 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan ZSB 785 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çınar Alexander CHRISTENSEN (E-10) ve SN 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceylan Taşkın ile Nursina Taşkın (K-8) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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