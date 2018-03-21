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İskele Ziyamet yolunda kaza ... 4 yaralı

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İskele Ziyamet yolunda kaza ... 4 yaralı
İskele Ziyamet yolunda kaza ... 4 yaralı

Ziyamet-İskele Anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis basın subaylığından edinilen bilgiye göre, kaza Esen Arıcı (K-27), yönetimindeki PR 809 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelen Mehmet Güneş (E-53) yönetimindeki KT 176 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 809 plakalı araçta yolcu olarak Hatice Bekcan (K-25) ve KT 176 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yeter Güneş (K-50) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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