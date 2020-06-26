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İskele'de 10 kök kayıp hint keneviri ...Polis kayıp bitkilerinin peşinde

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen 10 kök hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptığı tespit edilen Fadıl Arda Yavuz ile Natalya Afanaseva’nın tutukluluk süreleri uzatıldı.
İskele'de 10 kök kayıp hint keneviri ...Polis kayıp bitkilerinin peşinde

Narkotik ekiplerinin İskele’de bir eve düzenlediği operasyonda hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığı tespit edilerek tasarruflarında 10 kök hint keneviri bitkisi bulunan Fadıl Arda Yavuz ile Natalya Afanaseva bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.  

“Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ile “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili olarak haklarında başlatılan soruşturmanın devam etmesi nedeni ile mahkeme zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlının ifadesi doğrultusunda belirttiği 20 kök hint kenevirinden 10 kökünün kayıp olduğunu ve arandığını kaydetti.

 

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