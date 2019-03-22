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İskele'de 13 yaşındaki kızı taciz etti: cezası 2 ay hapis

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13 yaşındaki kız Pakistan uyruklu S. Z.N (E-21) tarafından taciz edilerek kolundan çekilmek suretiyle de darp edilmiştir. Tutuklanan zanlı bugün İskele Kaza Mahkemesinde Cinsel taciz, darp ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı.
İskele'de 13 yaşındaki kızı taciz etti: cezası 2 ay hapis

21.3.2019 tarihinde İskele bölgesinde bir restoranda ailesiyle müşteri olarak bulunmakta olan Rusya uyruklu 13 yaşındaki kız Pakistan uyruklu S. Z.N (E-21) tarafından taciz edilerek kolundan çekilmek suretiyle de darp edilmiştir. Tutuklanan zanlı bugün İskele Kaza Mahkemesinde Cinsel taciz, darp ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı.

Olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru zanlının restoranın salonunda şikâyetçi kıza “ sen çok güzelsin dudakların çok güzel öpmek isterim. Gel dışarı seni dudaklarından öpmek isterim “ diyerek cinsel tacizde bulunduktan sonra sol eliyle sağ el bileğinden şikâyetçi kızı çekmek suretiyle de darp ettiğini belirtti. Tahkikat memuru şahadetine devamla tutuklanan zanlının yapılan kontrolünde 9.1.2019 tarihinden bu yana KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini ve suçunu kabul ettiğini aktardıktan sonra dosyanın tamamlandığını belirtti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıya işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 ay hapis cezası verdi. Zanlı cezasını çekmek üzere merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

ilgili haber: İskele'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

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