İskele'de 2 kişi tutuklandı!

Boğaz-İskele’de cuma günü Big Old Bazaar isimli iş merkezinde parke taşlarını kaldırıp alttaki elektrik kablolarını sökmeye çalışan ve polis tarafından aranan B.Ö . tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü B.G. (E-47) ve B.Ö. (E-47) iş merkezi içerisinde bulunan parke taşlarını yerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra, yer altı elektrik kablolarını sökmeye çalıştıkları tespit edilmiş mesele ile ilgili olarak B.G. tutuklanmış, B.Ö.’nün de arandığı bildirilmişti.