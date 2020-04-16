İskele'de 2 market daha kapatıldı, sabah kapatılan ile toplam kapalı market 3 oldu!

İskele'de dün akşam 2 Covid-19 hastası olduğunun Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından açıklamasının ardından bugün sabah hastaların evinin yakınındaki market Sağlık Bakanlığı tarafından bir sonraki uyarıya kadar kapatılmıştı.

Bugün saat 14'de ise 2 market daha kapatıldı. Kapatılan marketlerin de hastaların evlerine yakın olduğu öğrenildi. Saat 14'de kapatılan 2 market ile birlikte İskele'de 3 market kapatılmış oldu.

Diğer yandan açık olan marketler de maske ve eldiven uygulaması yapıyor.