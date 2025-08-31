  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 1 Eylül Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.
İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 1 Eylül Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele'de bıçaklama...22 Ağustos 2025 Cuma 16:37
  • İskele’de 2,7 büyüklüğünde deprem21 Ağustos 2025 Perşembe 08:53
  • Olguner: İskele’deki depremin karada olması bizi tedirgin ediyor21 Ağustos 2025 Perşembe 08:52
  • “Turizm Polisi” uygulaması İskele’de hayata geçirildi!19 Ağustos 2025 Salı 09:47
  • “Hakkımızı almak için masada olacağız, muhataplarımızla görüşeceğiz”18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:50
  • Karpaz'da köpeği traktör ile çeken sürücüye para cezası!17 Ağustos 2025 Pazar 09:18
  • İskele’de İlk Sürücü Okulu Açılıyor16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • İskele'de sahte dekontla borçlarını ödemiş gibi gösteren şahıs tutuklandı14 Ağustos 2025 Perşembe 09:00
  • İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki büfe yenileniyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:40
  • İskele’de İş Kazası: Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti