İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 1 Eylül Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.