İskele'de 21 ev zarar gördü,tam resim yarın belli olacak

BRT iskele muhabiri:

''Yağmur, dolu 1 saat sürdü, metrekareye 78 kg kilo düştü. Bazı bölgelerde 5 cm’lik dolular olduğu söyleniyor… Yaklaşık 21 ev zarar gördü. Çalışmalar hummalı şekilde sürüyor… Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Birçok zeytin ağacı, patates tarlaları da zarar gördü. Bazı araçların camları da zarar gördü. Kriz masası hızla oluşturuldu: Bölge belediyeleri, Sivil Savunma ve Kızılay da sahadaydı. Halen trafiğe kapalı iki yol var. Tam resim yarın ortaya çıkacak.”