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İskele’de 22 ünite kan toplandı

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İskele’de 22 ünite kan toplandı
Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından “kan ver hayat kurtar” sloganı ile bugün kan bağışı etkinliği düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik “kan ver hayat kurtar” sloganıyla İskele Belediyesi Pazar yerinde Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü ile 22 ünite kan toplandı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, etkinliğe katılarak kan bağışının önemine vurgu yaptı. Ulusal Birlik Partisi İskele Milletveklili Hamit Bakırcı da kan bağış kampanyasına katılarak kan verdi.

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden kulübün böylesi hayati bir önem taşıyan konuya duyarsız kalamayacağını ifade ederek, kan vermenin önemine değindi.

İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu kan bağışının kan veren açısından da son derece sağlıklı olduğunu ifade ederek, bu konulara karşı vatandaşın son derece duyarlı olduğunu kaydetti.

SUCUOĞLU: “İLK DEFA İHTİYACIN ÜZERİNDE KAN TOPLANDI”
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da düzenlenen etkinliklerle haftanın 3-4 günü kan toplandığını kaydederek, ilk defa ihtiyacın üzerinde kan toplandığını vurguladı.

Halkın duyarlılığına teşekkür eden Sucuoğlu, gidilen her bölgede nüfusa göre ciddi oranda kan toplandığını anlattı.

Thalassaemia hastalarının da bu durumdan son derece memnun olduğunu söyleyen Sucuoğlu, kan veren ve etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

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