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İskele’de 23 Nisan Coşkusu Yaşanacak…Merkezi Sistemden, İskele ve 17 Köyüne, 23 Nisan Şarkıları Dinletilecek

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İskele Belediyesi, bu yıl 100. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, İskele ve 17 köyünde yaşayan çocuklara evlerinde yaşatacak.
İskele’de 23 Nisan Coşkusu Yaşanacak…Merkezi Sistemden, İskele ve 17 Köyüne, 23 Nisan Şarkıları Dinletilecek

İskele Belediyesi, bu yıl 100. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, İskele ve 17 köyünde yaşayan çocuklara evlerinde yaşatacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye her yılkinden farklı olarak Covid-19 salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan coşkusuna, şarkılarla ortak olacak. İskele Belediyesi binasında bulunan ses sistemi ve İskele ve 17 köyünde bulunan hoparlör sistemi sayesinde, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan’a özel şarkılarla kutlanılacak. 

Birbirinden güzel şarkılar 23 Nisan’a özel olarak seçilirken, çocukların da bu şarkılara evlerinden ortak olması sağlanacak. 

Çocuk şarkılarının dinletisi İskele Belediyesi’ne bağlı 17 köyünde saat 10.00’da, İskele’de ise saat 10.30’da başlayacak ve yaklaşık yarım saat sürecek.

SAAT 21.00’DA İSTİKLAL MARŞI İSKELE VE KÖYLERİNDE YANKILANACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından başlatılan ve ülkemizin de ortak olduğu,  23 Nisan saat 21.00’da evlerden, pencerelerden ve balkonlardan okunacak İstiklal Marşı’na İskele ve köylerinde de büyük bir coşku ve heyecanla ortak olunacak. Yarın akşam saat 21.00’da İskele Belediyesi’nde ki ses sisteminden dinletilecek İstiklal Marşı, İskele ve 17 köyüne de aynı anda ulaşacak.

“ÇEK GÖNDER YAYINLAYALIM”A İLGİ YOĞUN OLDU

İskele Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta başlattığı ’23 Nisan temalı videonu çek gönder, yayınlayalım’ etkinliği de yoğun ilgi gördü. Onlarca çocuğun yer aldığı, şiirler, şarkılar, güzel sözlerin yer aldığı videolar İskele Belediyesi’nin resmi Facebook (https://www.facebook.com/iskele.belediye) adresinden 23 – 24 Nisan tarihleri arasında yayınlanacak.

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