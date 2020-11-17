İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre bugün yapılacak olan direk değişimi nedeniyle saat 07.45 ile 10.45 saatleri arasında Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya'ya elektrik verilemiyor.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği duyuruldu.