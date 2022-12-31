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İskele'de 42 yaşında ani ölüm

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İskele'de 42 yaşında ani ölüm
İskele'de 42 yaşında ani ölüm

2. 30.12.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, İskele’de sakin Aleksandr SUBBOTİN (E-42) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

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