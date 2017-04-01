İskele’de 8. Kültür&Sanat Günleri sona erdi

İskele Belediyesi 8. Kültür&Sanat Günleri, 19’uncusu düzenlenen “İSKELE-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni” ile tamamlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşamki şiir şöleni, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Azerbaycan ve Özbekistan’dan şairleri, şiir severlerle buluşturdu.

Gecenin açılış ve kapanışında gecenin düzenlenmesinde görev alan KIBATEK Yönetim Kurulu’ndan Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun öğrencilerinin sunduğu şiir temalı gösterilerinin büyük beğeni topladığı belirtildi.

Etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Arif Albayrak, KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ile belediye ve KIBATEK yetkilileri de katıldı.

Her yıl farklı ülkelerden şairleri bir araya getiren İSKELE – KIBATEK Uluslararası Şiir Buluşması bu yıl KKTC’den Fatoş Avcısoyu Ruso, Feriha Altıok, Gürkan Uluçhan; Türkiye’den Nisa Leyla, Tahsin Şimşek; Özbekistan’dan Alişir Davidov; Azerbaycan’dan Benzer Yusifova ile Polonya’dan Joanna Pociask’ı İskele’de buluşturdu.

Yaklaşık 2 saat süren şiir dinletisinin devamında Burcu Karagöz ve Evren Karagöz’ün müzik dinletisi yer alırken, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt, Uluslararası Şiir şölenine katılan şairlere plaket ile katılım belgelerini takdim etti.

ŞAİR DAVİDOV’DAN BAŞKAN SADIKOĞLU’NA HEDİYE

Özbekistanlı şair Alişiv Davidov da etkinlik sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na Özbekistan’ın meşhur kaftanını hediye etti.

Davidov’un KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ile Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Dervişe Güneyyeli Kutlu’ya da hediyeler takdim ettiği belirtildi.