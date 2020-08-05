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İskele'de 8 saat elektrikler kesilecek

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İskele'de 8 saat elektrikler kesilecek
İskele'de 8 saat elektrikler kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK); yarın, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 08:30 ile yaklaşık 16:30 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği belirtildi.

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