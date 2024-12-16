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İskele’de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

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146 mlgr alkollü içki etkisinde direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.
İskele’de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

15 Aralık 2024 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, İskele 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Mehmet Ali Genç, 146 mlgr alkollü içki etkisinde kullandığı LJ 257 plakalı salon araçla Bahçeler yönünden İskele istikametine doğru seyrederken, Northerland Sitesi yol kavşağına dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolünü kaybeden araç, yol kenarında park halindeki RG 232 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yapılan soruşturma sonucunda alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen Mehmet Ali Genç, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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