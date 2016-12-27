İskele’de altı kategoride 27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Minik Kız(800m), Minik Erkek(1000m), Yıldız Kız(800m) ,Yıldız Erkek(1500m), Genç Kız(1500m) ve Genç Erkek(3000m) kategorilerinde düzenlenen yarışlar öncesi Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
Minik Kızlar: 1. Nur Çalış- 2.Alser Altıoğlu- 3.Aylin Hacıhasanoğlu
Minik Erkekler: 1. Salahi Kunduracı- 2. Necmi Tilki- 3. Buğra Kara
Yıldız Kızlar: 1.Merve Aydenek- 2. Hatice Gezer- 3. Sıla Okur
Yıldız Erkekler: 1.Ahmet Darık- 2. Duygu Ağcabey- 3. Hasan Tanrıkulu
Genç Kızlar: 1. Melisa Aylanç- 2. Fatma Bayrak- 3. Edanur Genç
Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp- 2. Ömer Ayağ- 3. Hacı Deniz
OKULLAR SIRALAMASI:
Minik Kızlar: 1. Yenierenköy İlkokulu- 2. Çayırova İlkokulu- 3. Ziyamet İlkokulu Minik Erkekler: 1. Şht İlker Karter ilkokulu- 2. Ziyamet İlkokulu- 3. Mehmetçik İlkokulu Yıldız Kızlar: 1. Erenköy Lisesi- 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Mehmetçik Ortaokulu Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. Polatpaşa Lisesi- 3. BekirpaşaLisesi Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. İskele Ticaret Lisesi- 3. Erenköy Lisesi Genç Erkekler: 1.Bekirpaşa Lisesi- 2. Karpaz Meslek Lisesi- 3. Erenköy Lisesi
İskele Ecevit meydanında son bulan koşularda başarılı olan sporculara kupaları Kaymakam Kemal Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Müdürü Ali Orçan, Belediye Müdür Vekili Tahir Musalar ve törene katılan müdür ile öğretmenler tarafından verildi.
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