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İskele'de ani ölüm (GELİŞME)

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İskele’de aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Edwin Pamuti’nin ölüm sebebi kalp krizi
İskele'de ani ölüm (GELİŞME)

İskele’de 5 Mart’ta ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Edwin Pamuti’nin (E-65) kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. 


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pamuti’nin ölüm sebebi otopside belirlendi. 

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