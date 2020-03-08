İskele'de ani ölüm (GELİŞME)

İskele’de 5 Mart’ta ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Edwin Pamuti’nin (E-65) kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pamuti’nin ölüm sebebi otopside belirlendi.
İskele’de 5 Mart’ta ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Edwin Pamuti’nin (E-65) kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pamuti’nin ölüm sebebi otopside belirlendi.
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