İskele'de ani ölüm... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

30.07.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de sakin Şefkat AYKANAT (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin vücudu üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.