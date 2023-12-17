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İskele'de araç sürücüsü ve yolcuları tutuklandı

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İskele'de araç sürücüsü ve yolcuları tutuklandı
İskele'de araç sürücüsü ve yolcuları tutuklandı

İskele’de trafik kontrolleri sırasında polis emrine uymayıp kaçan araç sürücüsü ve yolcuları yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay İskele’de dün 01.30 sıralarında meydana geldi. Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulmak istenen RS 509 plakalı salon araç sürücüsü, polisin dur emrine uymayarak yoluna devam etti. Aracın durmasının ardından araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan K.A.(E-27) tutuklanırken, araç içerisinde bulunan kimliği meçhul diğer şahıslar, olay yerinde durmayarak araç ile kaçtı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu aracın içerisinde bulunan ve olay yerinden kaçan şahısların O.Y.(E-32), B.Y.(E-45) ve A.D.(E-32)  oldukları tespit eden polis, bahse konu şahıslar tutukladı. RS 509 plakalı araç ise Gazimağusa’da bulunarak emare olarak alındı. RS 509 plakalı salon aracın 29 Ağustos – 16 Aralık 2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir ikametgahın garajından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldığı, aynı ikametgahın penceresinin meçhul şahıslar tarafından hasara uğratılıp açılarak içeriye girildiği ve ikametgah içerisinden muhtelif miktarda ziynet eşyasının da çalındığı tespit edildi. Polis soruşturması sürüyor.

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