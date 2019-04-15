İskele'de arızalı elektrik kesintisi

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)
15 Nisan 2019 Pazartesi günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:15 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Erenköy Tanyel Sitesi, Malibu Hotel, Çıplaklar kampı ve Liman Bölgesi'ne elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.
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