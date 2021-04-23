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İskele’de Atatürk Anıtı önündeki törende anıta çelenkler konuldu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı, pandemi kuralları çerçevesinde kutlanıyor
İskele’de Atatürk Anıtı önündeki törende anıta çelenkler konuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı, pandemi kuralları çerçevesinde kutlanıyor

İSKELE’DE ATATÜRK ANITI ÖNÜNDEKİ TÖRENDE ANITA ÇELENKLER KONULDU

Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya alışkın olduğumuz, Anavatan Türkiye ve ülkemiz için büyük öneme sahip özel günler, son iki yıldır Koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleşiyor. O özel törenlerden biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gün İskele’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI, PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE KUTLANIYOR

TBMM’nin açılışının 101 yıldönümü aynı zamanda Türk Halkının egemenliğinin ilan edildiği gün ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gün olan bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de, çocuk cıvıltıları olmadan, resmi ve sade bir törenle kutlandı. Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan İskele Atatürk Anıtı önündeki törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İskele’de düzenlenen törenlere; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yarbay Harun Seçilmişoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş ve dernek temsilcileri hazır bulundu.

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