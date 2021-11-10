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İskele’de ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi

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10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde İskele’de ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi.
İskele’de ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde İskele’de ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi.

Kız İzci Örgütü tarafından organize edilen yürüyüşte izciler ellerinde fenerler ve çiçeklerle marşlar söyleyerek Atatürk’e duydukları özlem ve saygıyı dile getirdiler.

İskele Ecevit meydanındaki Atatürk Büstü önünde son bulan yürüyüşün ardından izciler büste çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

Burada kısa bir konuşma yapan KKTC Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, Atatürk’ün yıllar önce yaktığı bilim ve bilgi ışığını yeni nesillerle ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Etkinlik izcilerin tarafından “Atatürk Çocukları” isimli marşın seslendirilmesi ile son buldu.

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