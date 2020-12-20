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İskele'de "Av koruma bölgesinde" avlandılar! 2 asgari ücret ceza!

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İskele'de "Av koruma bölgesinde" avlandılar! 2 asgari ücret ceza kesildi.
İskele'de "Av koruma bölgesinde" avlandılar! 2 asgari ücret ceza!

KKTC Avcılık  Federasyonu açıkladı...

16 numaralı av bölgesinde bulunan İskele Yarköy toprak yolu ile İskele Ardahan anayolunun doğusunda kalan av koruma bölgesi içerisinde E.G. , M.G. ve M.M. isimli avcıların avlandıkları tespit edilip İskele polis müdürlüğü CÖŞ ekibi ile birlikte avlanan avcılara yasa dışı avlandıkları bildirilerek söz konusu şahıslar ile birlikte karakola giderek haklarında sabit ikişer(2) asgari ücret sabit para ceza kesilmesi sağlanmıştır.

43 numaralı av bölgesi içerisinde Alayköyün batı istikametinde gelen ihbar üzerine polis ile birlikte av yapan 2 şahısı tespit edilerek O.G. ve S.K. isimli kişilere ikişer(2) asgari ücret ceza kesilmiştir.

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