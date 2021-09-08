İskele'de ayrılmak üzere olduğu eşini bıçaklayan şahıs teminatla serbest

İskele'de ayrılmak üzere olduğu eşini bıçaklayan şahıs teminatla serbest bırakldı.

(08-09-2021 MHA) 05.09.2021 tarihinde saat 02:00 sıralarında İskeleye bağlı Topcuköy’de eşine pusu kurup saldıran adam eşini yaraladıktan sonra pire ilacı içerek intihar etti.

Ayrılma aşamasındaki eşi ile yaklaşık iki aydır ayrı yaşayan K.S. 5.9.2021 tarihinde telefon ile görüşme yaptıkları sırada münakaşa etmeye başlayıp kavga daha da büyüdü.

Ayrılma aşamasındaki eşine sinirlenen adam eline bıçağı alıp eşinin yaşadığı eve giderek pusuya yattı ve eşinin eve gelmesini bekledi çocuklarının doğum günü partisinden sonra evine giden kadın, eve gireceği sırada eşi tarafından önce boğazı sıkılarak boğmaya teşebbüs etti daha sonra ise üzerinde taşıdığı bıçağı eşinin yüzüne doğru sallayarak kadının dudağını kesti. Panik halinde olay yerinden kaçarak zanlı gizlenmek için gittiği evde pire ilacı içerek intihara kalkıştı.

Daha sonra ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılan zanlı hastahanede midesi yıkanır, hayati tehlikesi olmadığı bildirilen şahsın hastane de 72 saat doktor kontrolünde tutulduktan sonra bugün mahkemeye çıkarıldı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlı K.S.’nın 7 Bin TL nakdi para ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)