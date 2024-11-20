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İskele’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek

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Kıb-Tek, trafo merkezlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
İskele’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis Su Arıtma, Tuzlu Su Arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.

Aynı gün, trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatleri arasında ise şu bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy."

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