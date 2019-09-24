  • BIST 101.859
  • Altın 278,858
  • Dolar 5,6933
  • Euro 6,2675
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İskele’de bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

» »
İskele’de bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek
İskele’de bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün yarın 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu...22 Eylül 2019 Pazar 10:33
  • Dipkarpaz'da yapılan devriyede uyuşturucu ile yakalandılar20 Eylül 2019 Cuma 15:26
  • İskele’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine yarın sabah 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek19 Eylül 2019 Perşembe 17:21
  • 38 Kiloluk Balık Avladı18 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  • İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej Bölümü'ne yeni bina yapımı başlıyor17 Eylül 2019 Salı 16:37
  • İskele’de kış hazırlığı sürüyor17 Eylül 2019 Salı 09:54
  • Trafikte son bir haftada 790 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi16 Eylül 2019 Pazartesi 17:09
  • İskele’de yol çizgileri İskele Belediyesi tarafından belirgin hale getirildi14 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
  • İskele’de denetimler artarak devam edecek13 Eylül 2019 Cuma 10:54
  • İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ramadan Öztörel oldu11 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti