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İskele'de benzin istasyonundan para çaldılar!

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İskele'de benzin istasyonundan para çaldılar!
İskele'de benzin istasyonundan para çaldılar!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 27.08.2019 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, İskele’de Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Fidan-2 isimli petrol istasyonunun penceresi hasara uğratıldıktan sonra açılarak içeriye girildi ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 350 TL para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak
görülen M.P. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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