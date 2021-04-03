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İskele'de bir araca kasti hasar

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Safaköy'de park halinde bulunan bir salon aracın meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle “kasti hasara” uğratıldığı ve yangın sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
İskele'de bir araca kasti hasar

Safaköy'de park halinde bulunan bir salon aracın meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle “kasti hasara” uğratıldığı ve yangın sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 Nisan Cuma günü, saat 21.30 sıralarında Safaköy' de, Harmoni Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşegül Atak Öztunç' a ait salon aracın meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığı belirtildi.

Yangının bölge sakinleri tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu aracın birçok aksamının yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

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