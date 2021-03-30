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İskele’de Bisiklet yolu Kalecik Halk Plajına kadar ulaşacak

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İskele Belediyesi’nin, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.
İskele’de Bisiklet yolu Kalecik Halk Plajına kadar ulaşacak

İskele Belediyesi’nin, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Parkeleme çalışmasının tamamlandığı, denize taraf 200 metrelik istinat duvarının yapıldığı, yağmur suyu drenaj hattının döşendiği ayrıca kaldırımın da yapıldığı söz konusu bölgeye asfalt dökümü de gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde ise söz konusu bölgenin aydınlatması yapılacak ve çevre (çiçeklendirme) düzenlemesine geçilecek.

İlk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanarak halkın kullanımına açılan ve halktan büyük ilgi gören projenin ikinci etabı,35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırmadan oluşuyor.

Görüntüsüyle de daha modern bir yapıya kavuşacak alandaki çalışmalar, özelde İskele’ye, genelde ise 7’den 70’e İskele’ye gelen tüm Kıbrıs Halkının keyifli vakit geçirmesi için tasarlanıyor. Projenin zamanla genişletilerek, söz konusu bisiklet ve yürüyüş yolunun, Kalecik Halk Plajı’na kadar ilerletilmesi hedefliyor.

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