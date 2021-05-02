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İskele'de bisikletini süratli ve tehlikeli süren sürücüye 220 TL trafik cezası (Güncelleme)

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İskele'de bisikletini süratli ve tehlikeli süren sürücüye 220 TL trafik cezası (Güncelleme)
İskele'de bisikletini süratli ve tehlikeli süren sürücüye 220 TL trafik cezası (Güncelleme)

İskele’de yaşanan olayda İskele Trafik Ekipleri tarafından vatandaşlar tarafından yapılan tehlikeli sürüş ihbarı sonucunda  Milli Bisikletçilerimizden İsmet Pire’ye trafik polisi tarafından Ardahan- İskele yolunda tehlikeli sürüş ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile  220 TL Tehlikeli Bisiklet Sürüşü cezası yazıldı.

Detay Gazetesi'nin elde ettiği bilgiye göre vatandaşların İskele Polis Müdürlüğü'ne konu ile ilgili şikayetçi oldukları da öğrenildi.

Trafik cezasınn İskele'ye Ardahan bölgesinden giriş istikameti olan okullar bölgesinde kesildiği de görülüyor.

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