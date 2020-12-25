İskele’de bisikletliye çarptılar!

İskele Lokum çemberinde kaza meydana geldi
Bir araç bisiklet sürücüsüne çarptı
İskele sağlık merkezi’nden ambulans olay yerine gelip yaralıyı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı
Polis soruşturma başlattı
İskele Lokum çemberinde kaza meydana geldi
Bir araç bisiklet sürücüsüne çarptı
İskele sağlık merkezi’nden ambulans olay yerine gelip yaralıyı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı
Polis soruşturma başlattı
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