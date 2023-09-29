İskele’de bugün 3 buçuk saat elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), elektrik şebekesinde yapılacak çalışma kapsamında İskele bölgesinde bugün 09.00 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Safaköy, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya’ya elektrik verilemeyecek.
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