İskele'de bugün itibari ile koronavirüs tespiti hızlı test (antijen) kiti ile yapılacak

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile 5 Şubat 2021’den bu yana ücretsiz PCR Testi yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bugün itibari ile hızlı test (antijen) kitine geçti.

Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşılması ve daha erken sonuç alınması hedefleniyor. Hızlı test sonucu pozitif çıkması durumunda ise yine İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından söz konusu kişiye ileri tetkik için PCR testi de yapılacak. Diğer tüm sonuçlar ise yine PCR testinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj olarak gönderilecek.