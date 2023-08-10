İskele'de çıkan kavga sonunda öldü!
33 Yaşındaki şahsı döverek öldürdükleri öne sürülüyor.
İskele ‘de bir eğlence mekanında sabaha karşı güvenlik görevlisi ile tartışan H.M çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtiliyor.
Darp Edilen Şahıs, Hastanede Hayatını Kaybetti
H.M. aldığı darbelere dayanamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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