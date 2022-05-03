İskele'de çöplükte büyük yangın... (VİDEO)

İskele'de çöplükte büyük yangın...
İskele'de neredeyse her yıl çöplükte çıkan yangın bu yıl yine çıktı.
İskele'de bulunan çöplükte yeteri kadar ıslah edilmediği öne sürülüyor.
İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın olayına İskele İtfaiyesi müdahalede bulunuyor.
Ara ara etkili olan rüzgarında etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
İskele'de katı atıkların atıldığı çöplükte3 özellikle yaz aylarında çıkan yangınlar sonucunda vatandaşlar kötü havayı solumak durumunda kalıyor.
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