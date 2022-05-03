  • BIST 2.430,55
  • Altın 889.527
  • Dolar 14.8114
  • Euro 15.5848
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

İskele'de çöplükte büyük yangın... (VİDEO)

» »
İskele'de çöplükte büyük yangın...
İskele'de çöplükte büyük yangın... (VİDEO)

İskele'de çöplükte büyük yangın...

İskele'de neredeyse her yıl çöplükte çıkan yangın bu yıl yine çıktı.

İskele'de bulunan çöplükte yeteri kadar ıslah edilmediği öne sürülüyor.

İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın  olayına İskele İtfaiyesi müdahalede bulunuyor.

Ara ara etkili olan rüzgarında etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İskele'de katı atıkların atıldığı çöplükte3 özellikle yaz aylarında çıkan yangınlar sonucunda vatandaşlar kötü havayı solumak durumunda kalıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Adli Olaylar03 Mayıs 2022 Salı 12:56
  • Tatar'dan Gazilere Şeref Madalyası03 Mayıs 2022 Salı 12:13
  • İşte! Elektrik faturalarındaki bilinmezlikler03 Mayıs 2022 Salı 11:51
  • Bugün Ramazan Bayramı'nın İkinci Günü03 Mayıs 2022 Salı 11:42
  • Lefkoşa'da Grup Kavgası03 Mayıs 2022 Salı 11:33
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Bayramlaşma03 Mayıs 2022 Salı 11:17
  • Ankara-Ercan uçağı Antalya’ya zorunlu iniş yaptı!03 Mayıs 2022 Salı 11:10
  • KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı yapım çalışmaları hız kazandı03 Mayıs 2022 Salı 10:39
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2022)03 Mayıs 2022 Salı 09:48
  • Hava nasıl olacak?03 Mayıs 2022 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti