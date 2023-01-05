İskele'de CTP,DP ve YDP asbaşkanlıkta anlaştı Asbaşkan CTP'li, yardımcısı YDP'li oldu...

İskele'de CTP,DP ve YDP asbaşkanlıkta anlaştı Asbaşkan CTP'li, yardımcısı YDP'li oldu...

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Dün akşam toplanan İskele Belediye Meclisi asbaşkan ve yardımcı asbaşkan seçimi yaptı.

CTP,DP ve YDP asbaşkanlıkta anlaşıp UBP'den de iki aday çıkınca, 12 olan Meclis üyesi seçiminde CTP'li Halil Dericioğlu CTP,DP ve YDP'nin 6 oyunu alarak asbaşkan oldu.

Asbaşkan yardımcılığına ise bu kez YDP'li Sefa Kurukafa CTP ve DP'nin oyunu alarak seçildi.

İskele Belediye Meclisi'nde UBP 6, CTP 4, DP 1 ve YDP 1 Meclis üyesi ile temsil ediyor.