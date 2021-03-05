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İskele’de Cuma Pazarı yeniden kuruldu

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PCR Testlerini yaptıran pazarcılar 1 Mart itibari ile yeniden Pazar yerlerini kurmaya başladılar.
İskele’de Cuma Pazarı yeniden kuruldu

PCR Testlerini yaptıran pazarcılar 1 Mart itibari ile yeniden Pazar yerlerini kurmaya başladılar. İskele’de Ecevit Meydanı’nda kurulan Pazar yeri de bugün (5 Mart) yeniden kuruldu. Covid-19 Tedbirleri kapsamında; sosyal mesafeye, maske kullanımına ve temizlik kurallarına uygun şekilde satışlarını yapabilecek olan pazarcı esnafının bağırarak satış yapması ise yasak.

Pazar alışverişini yapacak olan vatandaşların da bu kurallara uygun hareket etmesi önemle rica olunur.

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