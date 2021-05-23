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İskele’de de deniz üssü inşa edeceği öne sürüldü

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İskele’de de deniz üssü inşa edeceği öne sürüldü
İskele’de de deniz üssü inşa edeceği öne sürüldü

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileriyle ayrı ayrı gerçekleştirdiği temaslarda, Kıbrıs’ta iki egemen toplum bulunduğundan söz ederek, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Cenevre’de dile getirdiği “bottom up approach” ifadesini tekrarladığını yazdı.

Gazete “bottom up approach” ifadesini “yani, egemenlik toplumlardan kaynaklanır ve rezervler/envanterler merkezi hükümete gider. Konfederasyona gönderme yapan bir yaklaşım” şeklinde izah etti.

AJAY SHARMA, KIBRIS'A GELECEK

Gazete haberin devamında, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müdür Vekili Ajay Sharma’nın bu hafta Kıbrıs’a geleceği bilgisini verdi. Sharma için “malum İngiliz fikirlerini yürüten kişi” ifadesini kullanan gazete, “Hedef, İngiliz ilgisinin ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı fikirlerinin ‘canlı tutulması’. Ajay Sharma, Kıbrıs sorununun yürütülmesini üstlendi ve bir diplomatlar grubu ile takviye edildi” ifadesine yer verdi.

Gazete Lute ve Sharma ile ilgili haberlerini, Türkiye’nin bölgede askerî varlığını güçlendirerek bölgesel güç haline gelmek için Kıbrıs’taki İngiliz egemen askerî üsleri modelini esas alarak insansız hava araçlarını (İHA) konuşlandırdığı Geçitkale’yi askerî üs statüsüne yükseltmekte olduğunu, İskele’de de deniz üssü inşa edeceğine dair “Bütün İşgal Bölgeleri Üs” başlıklı manşet haberinin altında değerlendirdi.

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