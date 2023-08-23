İskele'de denetimler sürüyor

İskele’de hemen hemen her yeri denetim altına alan Zabıta Birimi, hafta sonu gece geç saatlerde, kendilerine eşlik eden Kaymakamlık, Polis ve Çevre Dairesi’nden oluşan bir ekiple birlikte, denetim gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde ise kurallara uymayan kimi işletmelere cezai işlem uygularken, kimi işletmelere de sözlü uyarıda bulunuldu.

ZABITA, KAYMAKAMLIK, POLİS VE ÇEVRE DAİRESİNİN İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

DENETİMLERDE SES KONTROLÜ, MÜZİK İZNİ, ALKOL İLE İŞ YERİ AÇMAVE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI KONTROL EDİLDİ

İskele ve köylerinde yaşam süren insanların sağlığı ve huzuru için yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin, İskele Kaymakamlığı, İskele Polis Müdürlüğü ve Çevre Dairesi ile olan iş birliği de halk tarafından büyük takdir görüyor. 20 Ağustos Pazar gecesi, Zabıta Birimi ve diğer ekiplerin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, mekanlarda ses-desibel ölçümü, müzik izinlerini, alkol, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını, çalışanların sağlık karnelerinin yanı sıra temel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve gıda maddelerinin geçerlilik süreleri ile muhafaza koşullarını kontrol edildi. Ekip ayrıca denetim gerçekleştirdiği mekanların rögar ve kuyu sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını da gözlemleme fırsatı buldu.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

20 Ağustos Pazar gecesi özellikle İskele’de bulunan ve müzikli hizmet veren restoranları denetleyen zabıta, kaymakamlık, polis ve çevre dairesinden oluşan ekip, bir işyerine, halka açık yerlerde sunulan mal ve hizmetlerin temiz ve sağlığa uygun olmaması ve gerekli sağlık koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle bir asgari ücret cezai işlem uyguladı. Yine aynı denetimlerde bir eğlence merkezinin denetimleri sırasında yapılan ses-desibel ölçümü neticesinde mevzuata aykırı gürültü yaptığı gerekçesiyle bir asgari ücretin yarısı oranında cezai işlem uygulandı.

Denetimler çerçevesinde mekanların rögar ve kuyu sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını da gözlemleme fırsatı bulan ekipler, bir iş yerine, atık sularının denetimsiz olarak dış ortama akıtılması nedeniyle bir asgari ücret tutarında ceza kesti.

ZABITA BİRİMİ İŞLETMELERİ UYARIYOR

İskele ve köylerde toplum sağlığından hareketle rutin bir şekilde denetimler gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, işletmeleri kurallara uyması konusunda uyarıyor.Zabıta Birimi amiri Bilal Dericioğlu, denetimlerin artarak devam edeceğini, tüm iş yerlerinin bu denetimlerden hareketle kurallara eksiksiz bir şekilde uymalarını talep ediyor. Dericioğlu açıklamasında ‘tüm işyerlerimizin hijyen koşulları başta olmak üzere fosseptik ve atık su kuyularına, çöp atma noktalarına, çalışanların ve işyerlerinin belediye ile olan tüm evraklarına özen göstermeleri zabıta birimimiz tarafından rica olunur’ dedi.

ŞİKAYETLER ALO ZABITA’YA YAPILABİLİYOR

İskele ve köylerinde yaşayanlar da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne talep ve şikayetleriyle katkıda bulunabiliyorlar. İskele ve köylerinde yaşayan ya da İskele’yi ziyarete gelen herkes ‘Sorun varsa çözümü de var, çek gönder birlikte çözelim’ sloganıyla 4 yıl önce oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabiliyor hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya WhatsApp üzerinden fotoğraflı olarak mesaj atabiliyorlar.