İskele’de Dr. Fazıl Küçük Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Anıtı açıldı

İskele Belediyesi Meclisi’nin kararıyla yenilenerek adı “Dr. Fazıl Küçük Parkı” olarak değiştirilen park ve içine yaptırılan Dr. Fazıl Küçük Anıtı, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce adı “İskele Boğaz Parkı” olan park, belediye meclisinin 11 Aralık 2020 tarihli kararıyla “İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı” olarak değiştirildi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verildiği İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı ve parkın içine konumlandırılan Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nın resmi açılışı bugün yapıldı. Anıt, sanatçı Serhat Selışık tarafından yapıldı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Amiri, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağlar Karadağ, Muhtarlar, kurum-kuruluş ve dernek temsilcileri, okullar ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük birer konuşma yaptı.

Töre: “Türk milletine, Kıbrıslı Türkleri anlatırdı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dr. Fazıl Küçük’ün Anadolu’nun her bir yerini dolaşarak Ankara’da otellerin lobilerinde konakladığını, Anavatan Türkiye yetkililerine ve Türk Milletine Kıbrıslı Türkleri anlattığını, hatırlattığını ve unutmamaları mesajı verdiğini söyledi.

“Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs davasını Anavatan Türkiye’ye kabul ettirdi” diyen Meclis Başkanı Töre, Küçük’ün Kıbrıs meselesinin Türkiyesiz olmaz dediğini de hatırlattı. “ KKTC kurulmasaydı biz devletsiz Cumhuriyetsiz kalacaktık” diyen Töre, gençlerin de KKTC ve TC’ye sımsıkıya sarılması gerektiğini vurguladı.

Bugünlerde, ülkede Türkiye’nin varlığından rahatsız olanları da eleştiren Töre, Rumların, Kıbrıs’ın Helenleşmesinden ve ENOSİS hayalinden vazgeçmediğini de kaydederek, Kıbrıs Türk halkının geçmişine ve liderlerine sahip çıkması gerektiğini anlattı.

“Liderlerimizin açtığı yoldan yürümeye devam edeceğiz” diyen Töre, merhum Lider Küçük’ü şükran ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu: “Burada dikilen anıt, özgürlüğün anıtıdır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Dr. Fazıl Küçük’ün kendisini toplum için feda ederek mücadele veren bir lider olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarihinde çok önemli yerlere sahip olan liderlerin gelecek nesillere anlatılmasının önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, Rum ve İngilizlerin baskısı altında kıt imkanlarla Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine büyük katkı sağlayan Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Burada dikilen anıt özgürlüğümüzün anıtıdır” dedi.

Sadıkoğlu: “Liderimizin ismi ve gülümseyen yüzü İskelemizde ölümsüzleşti”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında açılışın kendisi için çok özel ve gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi. Başkan Sadıkoğlu “Dr. Fazıl Küçük Vakfı yetkililerinin şahsımı ziyaretlerinde gündeme gelen Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ün isminin İskele’de bir yere verilmesi talebi, beni ziyadesiyle heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Heyecanlandırdı çünkü onun o en zor zamanlarda bile umut olan gülümseyen sureti, İskele’mizde kalplere dokunacaktı. Gururlandırdı çünkü Liderimizin ismi İskele’mizde ölümsüzleşecekti” dedi.

Sadıkoğlu, “Şimdi bugün burada da görüyorum ki Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün o gülümseyen yüzü hepimizin kalplerine dokundu, 7’den 70’e, yerli yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği eski adıyla İskele Boğaz Parkı, Liderimizle daha da anlam kazandı, ismi de o gülümseyen yüzü de ölümsüzleşti” diye konuştu.

Küçük: “Bu topraklarda ilelebet kalacağız”

Açılışı gerçekleştirilen anıt ve parkın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bir sembolü olduğunu söyleyen Merhum Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Mehmet Küçük ise “Biz bu topraklarda can verdik kan döktük. Bu topraklar bizimdir ve ile ilelebet burada kalacağız” dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende anıtın açılışı törene katılan yetkililerce yapıldı.