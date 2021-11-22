İskele'de dün akşam trafik kazası meydana geldi

İskele boğaz yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu.
Lastik tamiri için duran aracı görmeyen bir sürücü van araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken üç araçta hasar meydana geldi.
İskele boğaz yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu.
Lastik tamiri için duran aracı görmeyen bir sürücü van araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken üç araçta hasar meydana geldi.
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