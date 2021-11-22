  • BIST 1.751,460
  • Altın 658,75
  • Dolar 11,1240
  • Euro 12,5427
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

İskele'de dün akşam trafik kazası meydana geldi

» »
İskele boğaz yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu. 
İskele'de dün akşam trafik kazası meydana geldi

İskele boğaz yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu. 

Lastik tamiri için duran aracı görmeyen bir sürücü van araca arkadan çarptı. 

Kaza sonucu yaralanan olmazken üç araçta hasar meydana geldi.

259809344_4593824427322057_7879262574688230769_n.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İEZB Başkanı Kırmızı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını Kutladı15 Kasım 2021 Pazartesi 15:26
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 19 Kasım’da açılıyor14 Kasım 2021 Pazar 11:41
  • Ataoğlu İskele Cuma pazarını ziyaret etti12 Kasım 2021 Cuma 17:31
  • Sadıkoğlu: Atatürk’ün Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefte Yürümeye Ant İçmiş Bir Nesiliz09 Kasım 2021 Salı 17:20
  • Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!06 Kasım 2021 Cumartesi 23:06
  • İskele Kalecik Halk Plajı için çalışmalar hızlandı03 Kasım 2021 Çarşamba 14:13
  • Av. Hanife Demir yazdı.. "İskele daha ne kadar zehirlenecek?"03 Kasım 2021 Çarşamba 07:49
  • Güney Kıbrıs Meteoroloji’den sarı alarm02 Kasım 2021 Salı 17:16
  • İskele Belediyesi 15 MİLYON TL Borçlanma kararı aldı!02 Kasım 2021 Salı 11:16
  • Dikkat: Atmosferdeki toz yoğunluğu çok yüksek01 Kasım 2021 Pazartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti