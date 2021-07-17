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İskele'de eczacı darp edildi!

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İskele'de eczacı darp edildi!
İskele'de eczacı darp edildi!

İşte açıklama;

Başta pandemi dönemi olmak üzere, toplumun en yakın sağlık danışmanları olan biz eczacılara gerek nöbette gerekse de mesai saatlerimiz çerçevesinde asla kabul etmediğimiz ve her zaman en sert cevabı verdiğimiz şiddet bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Hafta içi nöbeti esnasında bir vatandaşımız tarafından İskele bölgesindeki kadın eczacımız önce telefonda, ardından eczanesinde fiziksel ve sözlü şiddete uygulanmış, eczanenin yanında bulunan restaurant çalışanlarının araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuştur.

Başta nöbet hizmetleri olmak üzere, mesai saatleri içerisinde ve eczanelerin kapalı olduğu saatler de dahil eczacıların yaşadığı sözlü ve fiziksel şiddetin boyutu, yeşil reçeteye tabi ilaçlara erişim için eczane soygunları ve de tehditler son zamanlarda artmış durumdadır.

Geçmiş dönemlerde gerek bağlı olduğumuz Sağlık Bakanlığı gerekse de Polis Genel Merkezi’ne bu tarz olaylar ile ilgili şikâyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletmemize rağmen, bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerdeki nöbetçi eczanelerimiz özel güvenlik görevlisi arkadaşlar ile nöbet tutmaya başlamak zorunda kalmıştır. Büyüdüğümüz ülkenin özüne, kültürüne ve geçmişine baktığımızda ise geldiğimiz bu nokta bizleri ciddi anlamda derinden üzmektedir.

Son olarak, özellikle nöbet bölgelerinde hekim hizmeti olsun veyahut olmasın. Eczacılar olarak vatandaşın ilaca erişimini, acil sağlık hizmetini ve de ilaç danışmanlığını 1952 yılından beridir sorgusuz sualsiz yürüten meslek örgütü olarak, şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu bildirir, bu tarz konuların sonuna takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.

Eczacılar Birliği

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