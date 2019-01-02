İskele'de elektrik kesintisi

2 Ocak 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 10:16'dan yaklaşık 11:20'ye kadar, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.
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