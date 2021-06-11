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İskele'de elektrik kesintisi

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İskele'de bugün 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.
İskele'de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 4 buçuk saat İskele’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 08.30 ile 13.00 saatleri arasında, Boğaz, Boğaztepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde olacak.

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