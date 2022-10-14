  • BIST 3.553,43
  • Altın 995.229
  • Dolar 18.5657
  • Euro 18.1549
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

İskele'de Elektrik Kesintisi

» »
İskele'de Elektrik Kesintisi
İskele'de Elektrik Kesintisi

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; İskele Merkez’e elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de Dr. Fazıl Küçük Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Anıtı açıldı07 Ekim 2022 Cuma 14:52
  • İskele’de Uzun Süreli Elektrik Kesintisi05 Ekim 2022 Çarşamba 17:20
  • İskele’de asayiş ve trafik operasyonu05 Ekim 2022 Çarşamba 15:42
  • Sennaroğlu tepkiler nedeni ile aday adaylığında çekildiğini açıkladı03 Ekim 2022 Pazartesi 23:05
  • Karpaz'da kaçak avlanmaya suç üstü!28 Eylül 2022 Çarşamba 14:43
  • İskele Belediyesi'ne 5 araç hibe edildi28 Eylül 2022 Çarşamba 13:35
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti26 Eylül 2022 Pazartesi 19:16
  • Dipkarpaz'da ani ölüm!25 Eylül 2022 Pazar 09:21
  • İskele Yolunda Kaza22 Eylül 2022 Perşembe 17:16
  • İskele'de Kumarhane Denetimi... 5 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı22 Eylül 2022 Perşembe 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti