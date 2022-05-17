İskele'de Engelsiz Ulaşım Aracı yeniden devreye giriyor

Özel gereksinimli vatandaşlara her alanda kolaylık sağlamayı öncelikleri arasına koyan İskele Belediyesi, bu alanda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Sağlık Birimi tarafından evlerinde ziyaret edilen özel gereksinimli vatandaşlarımıza yeni bir hizmet kapısı açıldı. İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi kuruldu. Birimin başına ise İskele Belediyesi’nin başarılı personeli aynı zamanda KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının kaptanı 7 numaralı formanın sahibi, Murat Ekşi getirildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu yeni oluşumu ise Engelliler Haftası kapsamında İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli vatandaşlar onuruna düzenlediği yemekte açıkladı. Başkan Sadıkoğlu, birim sayesinde, özel gereksinimli vatandaşların şikâyetlerine, talep ve isteklerine anında cevap verebileceklerini ifade etti.

ENGELSİZ DESTEK BİRİMİ’NİN BAŞINA MURAT EKŞİ GETİRİLDİ

Ötüken Özel Eğitim Okulu, Engelsiz Ulaşım Aracı, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Engelsiz Çocuk Parkı yine plajda bulunan özel gereksinimli vatandaşlar için oluşturulan rampalar kısacası her bir projede özellikle onların da hayatını kolaylaştıracak işlere imza atan İskele Belediyesi bu kez İskele Belediyesi bünyesinde Engelsiz Destek Birimi kurdu. İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin sorunlarına anında yanıt vermek ve çözüm önerileri bulabilmek amacı ile kurulan Engelsiz Destek Birimi’nin başına ise başarılarıyla göğsümüzü kabartan, bayrağımızı gittiği her yerde gururla dalgalandıran, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının yıldız kaptanı Murat Ekşi getirildi. Bu önemli gelişme ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından, Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireyler onuruna İskele Belediyesi Piknik Restoran’da düzenlenen yemekte açıklandı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER, YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

SADIKOĞLU: “TALEP, İSTEK VE ŞİKÂYETLERE ANINDA YANIT VERİLECEK”

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA HEDİYE ÇEKLERİ TAKDİM EDİLDİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya geldi. İskele Belediyesi Piknik Restoran’da düzenlenen yemekte Başkan Sadıkoğlu’na İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi de eşlik etti. Başkan Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşlar için düzenlenen yemekteki konuşmasında yeni birim hakkında bilgiler verdi. İskele Belediyesi’nin ‘hizmet Gönül İşidir’ anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, özel gereksinimli 7’den 70’e herkesin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Engel, başarıya engel değil sözünün ne kadar doğru olduğunu, özelde İskele’yi, İskele Belediyesi’ni genelde ise ülkemizi gururlandıran başarılı sporcu Murat Ekşi’yle gördüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, Engelsiz Destek Birimi’nin Murat ile daha da anlamlı olacağının altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, talep, istek ve şikayetlerine daha hızlı yanıt vermek için bu birimi hayata geçirdiklerini de söyledi. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması için çalışmaya devam edeceğiz diyen İskele Belediye Başkanı, ‘onların sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek en önemli sorumluluklarımızdan biridir’ dedi. Başkan Sadıkoğlu, Birim ile ilgili detaylı bilgilendirmenin ise önümüzdeki günlerde kendilerine yapılacağının da altını çizdi.

Öte yandan İskele Belediyesi Piknik Restoran’da düzenlenen yemeğe aileleri ile birlikte katılan, bazı nedenlerde dolayı ise yemeğe katılamayan özel gereksinimli çocuklara ayrıca hediye çekleri de ulaştırılıyor.

ENGELSİZ ULAŞIM ARACI YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, buradaki konuşmasında, pandemiden dolayı durdurulan Engelsiz Ulaşım Aracının ise yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi. İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli vatandaşların özellikle Pazar Yerinin kurulduğu Cuma günleri, İskele’ye gelebilmelerine olanak sağlayan Engelsiz Ulaşım Aracı sayesinde, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda da güzel vakit geçirmeleri sağlanıyordu.