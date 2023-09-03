İskele'de ev yangını, güneş panellerinin ana dağıtım panosu devre yaptı!

02.09.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, İskele’de Nicola Julie ARİF’in Bahçeler Sitesinde bulunan ikametgahının jeneratör odası içerisindeki elektrik ana dağıtım panosunun ısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İskele İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda jeneratör odası içerisinde bulunan 1 adet jeneratör kontaktör merkezi, solar sisteme ait iki adet ana dağıtım panosu, muhtelif ebatlarda yeraltı kabloları ile konu odanın 2 adet alüminyum kapısı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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