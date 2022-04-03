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İskele'de Feci Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı

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İskele'de Feci Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı
İskele'de Feci Kaza: 2'si Çocuk 6 Yaralı

İSKELE-ERCAN YOLUNDA KAZA: 2’Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12:25 raddelerinde İskele-Ercan anayolu 1-2 km' leri Beko önlerinde meydan geldi. Boğazici'nde sakin İhsan YAZICI (E-49) yönetimindeki GB 898 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İskele' de sakin Mohammad Ashfag SALEEMI (E-69) yönetimindeki ZUB 837 plakalı araca çarptı. Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan Yazıcı ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag SALEEMI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Saira MUFTI(K-34), Soraya MUFTI(K-6), Fazl MUFTI(E-2) hafif ve Nasim SALEEMI(K-67)'nin sağ kaburgalarında kırık oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Soruşturma devam eder.

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