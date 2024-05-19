  • BIST 10643.58
  • Altın 2504.005
  • Dolar 32.1989
  • Euro 34.8984
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

İskele'de Fener Alayı düzenlendi

» »
İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayıp Ecevit Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünden de
İskele'de Fener Alayı düzenlendi

İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayıp Ecevit Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünden de geçti, son nokta ise yeniden Kültür Evi oldu.

Fener alayının sonunda ise şarkıcı Çağdaş Aydaş konser verdi. 7’den 70’e çok sayıda kişimin katıldığı Fener Alayı’nda katılımcılara ikramda da bulunuldu. Fener Alayı’na İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Kubilay Aşık ve Sefa Kurukafa ile İskele Belediyesi Kültür&Sanat Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da eşlik etti.
Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İskele'deki resmi tören yarın (19 Mayıs) saat 09.30'da Atatürk Anıtı önümde yapılacak.
fener-alayi-iskele2.jpg
İSKELE BELEDİYESİ, 19 MAYIS RUHUNU ERKEN YAŞATTI
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105. Yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları günler öncesinde İskele’de başladı. İskele Belediyesi, yalnızca gençlerin değil 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı Fener Alayı’na öncülük etti. Dün (17 Mayıs) İskele Belediyesi Kültür Evi önünde 19.00’da başlayan Fener Alayı meşaleli yürüyüşün ardından İskele Belediyesi Kültür Evi önünde son buldu.
Okullar, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından şarkıcı Çağdaş Aydaş İskele Belediyesi Kültür Evi önünde konser verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan Taçoy: Önce demokraside istikrarlı olmalıyız18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15
  • Tatar gençlere seslendi: Sizler, milletimizin umudu, Türk ulusunun geleceğisiniz18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:09
  • Kumarhanelerdeki hırsızlıklar dikkat çekiyor18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • Alsancak’ta Restoranda Hesap Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Alkollü sürücülerin karıştığı kazada 1 yaralı, 1 tutuklu18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:21
  • Trafik kazasında ağır yaralanmıştı... 26 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti!18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:20
  • 2 bin 434 sürücü kontrol edildi: 467 yasal işlem, 4 tutuklu18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:53
  • Bakım evinde vefat etmişti... Mezarı açılıp otopsisi yapıldı18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:51
  • Barış Harekatı’nın 50. yılına özel para basılacak18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:49
  • Ülke yeniden tozlu havanın etkisi altında18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti