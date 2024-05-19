İskele'de Fener Alayı düzenlendi

İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayıp Ecevit Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünden de

İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayıp Ecevit Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünden de geçti, son nokta ise yeniden Kültür Evi oldu.

Fener alayının sonunda ise şarkıcı Çağdaş Aydaş konser verdi. 7’den 70’e çok sayıda kişimin katıldığı Fener Alayı’nda katılımcılara ikramda da bulunuldu. Fener Alayı’na İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Kubilay Aşık ve Sefa Kurukafa ile İskele Belediyesi Kültür&Sanat Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da eşlik etti.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İskele'deki resmi tören yarın (19 Mayıs) saat 09.30'da Atatürk Anıtı önümde yapılacak.



İSKELE BELEDİYESİ, 19 MAYIS RUHUNU ERKEN YAŞATTI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105. Yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları günler öncesinde İskele’de başladı. İskele Belediyesi, yalnızca gençlerin değil 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı Fener Alayı’na öncülük etti. Dün (17 Mayıs) İskele Belediyesi Kültür Evi önünde 19.00’da başlayan Fener Alayı meşaleli yürüyüşün ardından İskele Belediyesi Kültür Evi önünde son buldu.

Okullar, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından şarkıcı Çağdaş Aydaş İskele Belediyesi Kültür Evi önünde konser verdi.